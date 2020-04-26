مجموعة العشرين تطرح مبادرة دولية لمكافحة كورونا

2020/04/26 | 08:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دشنت مجموعة العشرين، اليوم الأحد، مبادرة دولية لتسريع الوصول للأدوات الصحية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال وزير المالية السعودي الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، محمد الجدعان، إن المجموعة ما زالت تعمل لسد الفجوة التمويلية لمكافحة هذه الجائحة والتي تقدر بثمانية مليارات دولار، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف الجدعان في بيان تدشين مبادرة "تسريع الوصول للأدوات الصحية الخاصة بوباء كورونا سوف تواصل مجموعة العشرين جهودها في تعزيز إطار التعاون العالمي على جميع الجبهات، وأهمها سد الفجوة التمويلية القائمة حاليّا في القطاع الصحي".

وتابع أن "المجتمع الدولي لا يزال يواجه حالة عدم يقين تجاه مدى عمق ومدة هذه الأزمة الصحية".

يشار إلى أن السعودية قد تعهدت هذا الشهر بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا.

كما جددت المملكة دعوتها لجميع الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة كورونا، حيث تقدر هذه الفجوة بأكثر من 8 مليارات دولار، وفقاً لمجلس رصد الاستعداد العالمي.

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