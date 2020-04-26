2020/04/26 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، الاحد، ان لجوء الحكومة الى استقطاع جزء من رواتب الموظفين لتغطية عجز الموازنة جراء انخفاض اسعار النفط ليس بالخطوة الايجابية، لافتا الى ان اللجوء لخيار الاستقطاع قد يقود البلاد الى ازمة جديدة بخروج الموظفين في تظاهرات ضد الحكومة.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “لجوء الدولة الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي: استقطاع رواتب الموظفين سيدخل البلاد في ازمة جديدة اولها تجدد التظاهرات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي: استقطاع رواتب الموظفين سيدخل البلاد في ازمة جديدة اولها تجدد التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).