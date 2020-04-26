2020/04/26 | 08:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلن تخفيضاً كبيراً للقوات الاميركية ويفاوض على جدول انسحابها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 08:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن تخفيضاً كبيراً للقوات الاميركية ويفاوض على جدول انسحابها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن تخفيضاً كبيراً للقوات الاميركية ويفاوض على جدول انسحابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).