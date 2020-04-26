ميسي يحيي ذكرى وفاة مدربه فيلانوفا

2020/04/26 | 08:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث لاعب برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسالة عاطفية لمدرب البارسا الراحل تيتو فيلانوفا.وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، تذكر قائد “البلوغرانا” ليونيل ميسي شخصية مدرب برشلونة السابق تيتو فيلانوفا، بعد مرور ست سنوات على وفاته.ونشر ميسي صورة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، في ذكرى أحد أهم الفنيين في حياته المهنية، مكتوب عليها: “تيتو

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