تحذيرات من زيادة عدد القوات الاميركية في قاعدة عين الاسد

2020/04/26 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر مصدر امني، الاحد، من تواجد القوات الاميركية في بعض مناطق محافظة الانبار، لافتا الى ان قاعدة عين الاسد شهدت خلال الايام الماضية زيادة في عدد القوات الاميركية.وقال المصدر لـ /المعلومة/، ان “الجانب الاميركي قام بحركة خبيثة يسعى من خلالها لتحطيم الاقتصاد العالمي والاسلامي على وجه الخصوص من خلال حربه البيولوجيه في […]

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