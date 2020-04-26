طاه فرنسي يحرض الناس على تناول طعامهم في الخارج

2020/04/26 | 09:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الطاهي الفرنسي الشهير ألان دوكاس إن تناول الطعام في المطاعم أكثر أماناً من تناوله في المنزل خلال تفشي فيروس كورونا.ومع إغلاق المطاعم بسبب تدابير الإغلاق المفروضة في أنحاء العالم، قال دوكاس إن التسوق والطهو في المنزل أكثر خطورة من الذهاب لتناول الطعام في الخارج.وأوضح في تصريح “من الأفضل تناول الطعام في مطعم […]

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