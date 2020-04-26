2020/04/26 | 09:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – سجّلت الولايات المتحدة 2494 وفاةً إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليُعاود بذلك عدد الوفيّات في البلاد الارتفاع، وفق أرقام نشرتها مساء السبت جامعة جونز هوبكنز.ويبلغ عدد الوفيّات في البلاد 53511 فضلا عن وجود 936293 إصابة مؤكّدة بالفيروس، بحسب إحصاءاتٍ حتّى الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (00,30 ت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2494 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (2494 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).