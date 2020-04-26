ترودو: خطط إعادة فتح اقتصاد كندا ليست مرتبطة بكورونا

2020/04/26 | 09:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم السبت، أن الخطط المتبعة لإعادة فتح اقتصادات الأقاليم الكندية، لا تعتمد على فرضية وجود مناعة من فيروس كورونا لدى من أصيبوا به.وقال ترودو في إفادة صحفية: “لا أعتقد بوجود خطط معلقة على امتلاك أشخاص بعينهم مناعة من فيروس كورونا”.وأضاف، أن “خطط الأقاليم تركز على […]

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