استراتيجية فرنسية للخروج من الحجر الإلزامي

2020/04/26 | 09:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُقدّم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يوم الثلاثاء الاستراتيجية الوطنية للخروج من الحجر الذي فُرض لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وفق ما قال مكتبه لوكالة فرانس برس.وسيتم الكشف عن تطبيق الكتروني لتتبّع اثر الاشخاص الذين خالطوا مصابين بالفيرويس.وتم تحديد سبعة عشر أولوية لإخراج البلاد تدريجياً من حالة الإغلاق، اعتباراً من 11 ايار/مايو.وهي تشمل […]

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