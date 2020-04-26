الهند تسجل ارتفاعا قياسيا بحالات كورونا

2020/04/26 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… في حصيلة يومية قياسية، سجلت الهند 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 26496 شخصا.وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الأحد، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 49 خلال يوم وبلغ 824.وسجلت البلاد الرقم القياسي السابق في الإصابات خلال يوم الخميس، عندما تم رصد […]

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