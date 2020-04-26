روبوتات تتسوق لسكان مدينة بريطانية في ظل العزل العام

2020/04/26 | 10:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يحظى فريق من الروبوتات التي تتحرك على عجلات وتقوم بتوصيل مستلزمات التسوق في مدينة ميلتون كينز البريطانية بشعبية متزايدة بين السكان الذين يلتزمون بعزل العام بهدف مكافحة فيروس كورونا.وحسب وكالة رويترز، لا يتجاوز طول الروبوت الواحد ارتفاع ركبة شخص بالغ ويبدو مثل صندوق بلاستيكي أبيض يسير على ست عجلات سوداء.ومن الشائع رؤية […]

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