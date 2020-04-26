هوبي الصينية تعيد فتح أكثر من 60% من مواقعها السياحية

2020/04/26 | 10:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..استأنفت مقاطعة هوبي الصينية، البؤرة الأولى التي ظهر فيها فيروس كورونا “كوفيد-19” تشغيل 63.2% من مواقعها السياحية.وقالت السلطات المحلية في مقاطعة هوبي الواقعة وسط البلاد، اليوم الأحد، إن 266 موقعا سياحيا من الدرجة A فيها، تمت إعادة فتحها بعد انحسار الوباء.وصرحت هيئة الثقافة والسياحة المحلية، بأن من بين المواقع […]

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