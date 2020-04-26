افتتاح مركز تخصصي متقدم لجراحة القلب في نينوى

2020/04/26 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة صحة نينوى، الاحد، عن افتتاح مركز تخصصي متقدم لجراحة القلب في الجانب الايمن من مدينة الموصل.وقال مدير صحة نينوى فلاح الطائي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الملاكات الهندسية في دائرة الصحة وبالتعاون مع بلدية نينوى تمكنت من افتتاح مركز متخصص لجراحة القلب لخدمة سكان مدينة الموصل بعد مطالبات عديدة لاهمية […]

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