ازدواجية الكاظمي غير قادرة على تمريره من بوابة مجلس النواب

2020/04/26 | 10:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد لحد هذه اللحظة يسير رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، على خطى خلفه عدنان الزرفي، فقد باتت فرصه لتمرير كابينته الوزراية من مجلس النواب ضعيفة جدا في ظل الخلاف حوله من اغلب الكتل السياسية، بسبب تعامله بازدواجية مع الكتل السياسية السنية والكردية من جهة، والشيعية من جهة اخرى.ويبدو ان الكتل الشيعية تشعر […]

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