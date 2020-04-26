النواب التركمان يهددون بمقاطعة جلسة التصويت على حكومة الكاظمي

2020/04/26 | 10:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هدد رئيس كتلة التجمع الوطني التركماني مختار الموسوي، الأحد، بعدم حضور النواب التركمات جلسة منح الثقة في حال عدم حصول مكونه على وزارة خدمية، فيما حذر من الاستخفاف بحق ثالث أكبر مكون بالعراق.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نواب التركمان الثمان سيكونوا خارج جلسة التصويت على حكومة الكاظمي الجديدة”، مبينا أن “المكون لن […]

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