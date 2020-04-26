2020/04/26 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، الأحد، عن مصير مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وقال العبادي، في تصريح صحفي، إن "الكهرباء تحتاج وزارة مكتملة الصلاحيات وتعاقدات عالمية وشراكة مع القطاع الخاص وسقوف زمنية من 3-4 سنوات وضمان خطة وقودية تستلزم تأهيل حقول وشبكة انابيب الغاز، وظروف مؤاتية ومناسبة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطاقة".

وأشار إلى أن "تداعيات الوضع الاقتصادي والصحي، ونزول أسعار النفط، وعدم إقرار موازنه عامة للدولة جعل الكهرباء تقوم بمراجعة شاملة لجميع خططها ومشاريعها وإعادة دراستها على ضوء الوضع الراهن".

ورأى العبادي، أن "الوزارة نجحت في عام 2019 نجاحا غير مسبوق، وساعين إلى تكميل نجاحنا في عام 2020"، مشيرا الى أن "مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار ماضية لكن الجائحة العالمية اثرت كثيرا".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، تسيير رحلة استثنائية من دمشق إلى بغداد تحمل 143 عراقياً من العالقين هناك.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف، في بيان، إن "سفارة جمهوريّة العراق لدى دمشق وبالتنسيق مع سلطة الطير

زين تدعم الطلاب بإنترنت يومي مجاني خاص للمنصات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التربية استكمالاً لجهودها المتواصلة في دعم قطاع التعليم في البلد

• المساهمة الفعالة من زين لإكمال العام الدراسي للطلاب اثناء تواجدهم بالمنازل في ظل أزمة تفشي فايروس

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد وزير النفط، ثامر الغضبان، السبت، أن العراق سيجني في العام 2020 نصف ما كان يجنيه بعام 2019.

وقال الغضبان خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "العراق سيجني في ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الناطق باسم الكهرباء يكشف مصير مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الناطق باسم الكهرباء يكشف مصير مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).