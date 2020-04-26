حديث على إذاعة كورية يحسم الجدل حول وفاة رئيس كوريا الشمالية

2020/04/26 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

بعد تضارب أنباء صحة زعيم كوريا الشمالية على مدى اليومين الماضيين، ظهر الأحد، ولأول مرة منذ حوالي أسبوعين، تصريح منسوب لكيم يونغ أون.

فقد أفاد الراديو الرسمي لكوريا الشمالية صباح الأحد بقيام "كيم يونغ أون" بشكر عمال وموظفين كوريين" في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

إلا أن صيغة رسالة الشكر التي أرسلها الزعيم الكوري لم تتكشف، بحسب ما أوضحت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "رينهاب".

وفي التفاصيل، لفتت الإذاعة الرسمية إلى أن كيم "أعرب عن امتنانه للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون".

إلى ذلك، أعلنت اللجنة المركزية للنقل أن زعيم كوريا الشمالية تلقى يوم الخميس برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوغانوف بمناسبة ذكرى زيارة كيم يونغ أون لروسيا.

يذكر أن تكهنات عدة ثارت بشأن صحة كيم بعد غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونج مؤسس كوريا الشمالية يوم 15 إبريل.

وكانت الصين أرسلت فريقا إلى كوريا الشمالية يضم خبراء صحة لتقديم المشورة فيما يتعلق بصحة كيم وذلك وفقا لما أكده السبت ثلاثة أشخاص مطلعين على الملف لوكالة رويترز.

بغداد اليوم- متابعة

توقعت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "آمان"، أن تستمر أزمة فيروس كورونا في البلاد، إلى نهاية العام 2021.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، على موقعها الإلكتروني صباح الجمعة، أن ضابطا رفيع المست

بغداد اليوم- متابعة

اعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، الجمعة (24 نيسان 2020)، تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر، مؤكداً أن الفرصة ماتزال مهيأة للوصول إلى حل سياسي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن متحدث باسم التحالف

بغداد اليوم متابعة

يبدأ القضاء الألماني، الجمعة (24 نيسان 2020)، بمحاكمة متهم عراقي يُعتقد انتمائه في تنظيم داعش، بتهمة ارتكاب إبادة وقتل طفلة من الأقلية الايزيدية بعد استعبادها مع والدتها.

وقالت السلطات الألمانية إنه "المدعو طه ال-ج.



ويبل

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