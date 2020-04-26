إصابات كورونا تلامس الـ 2.9 مليون شخص بالعالم والوفيات نحو 203 آلاف

2020/04/26 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الاحد (26 نيسان 2020)، بأن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغت نحو مليونين و898 ألف شخص، بزيارة أكثر من 87,2 ألف خلال يوم السبت.

ويعتبر ذلك انخفاضا في معدل الإصابات اليومية، بعد أن تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة خلال اليوم السابق.

وأضافت الجامعة، التي تعتبر مرجعاً في تتبع مستجدات كورونا عالميا، أن إجمالي الوفيات بلغ 202880، فيما تماثل أكثر من 817 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة.

ووصل عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى 939 ألف شخص، تليها في قائمة الدول الخمس الأكثر إصابة إسبانيا (223,7 ألف حالة)، وإيطاليا (195,3 ألف) وفرنسا (161,6 ألف) وألمانيا (156,5 ألف).

بغداد اليوم – النجف

أعلن رئيس خلية الازمة محافظ النجف، لؤي الياسري، الأحد (26 نيسان 2020)، عن خلو فحوصات اليوم من تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال الياسري في بيان، مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "محافظة النجف لم تسجل أي

بغداد اليوم - متابعة

أكد المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية السبت، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعود لعمله يوم الاثنين المقبل.

وكان جونسون يتعافى من إصابته بفيروس كورونا في منزله الريفي، بعدما أمضى ثلاثة أيام في العناية المركزة أوائل الشهر

بغداد اليوم - بغداد

أكد مقرر خلية الازمة جواد الموسوي، السبت، ان الإصابات المسجلة بجانب الرصافة لهذا اليوم عددها مقلق جدا وعلى الجهة المسؤولة عن هذا الجانب من بغداد اجراء فحوصات لما لا يقل عن عشرة آلاف شخص يوميا .

وقال الموسوي في بيان ان "تف

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