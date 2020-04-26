في كركوك .. عشرات الموظفين يحتجون على عدم تسلم رواتبهم منذ اشهر

2020/04/26 | 10:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نظم العشرات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء بمحافظة كركوك صباح اليوم الاحد وقفة احتجاجية مطالبين بصروف رواتبهم.

وقال محتجون لمراسل شفق نيوز، انهم لم يتسلموا رواتبهم منذ خمسة اشهر ويطالبون الحكومة الاتحادية بالاسراع في صرفها.

و وصف المحتجون سلم الرواتب الذي اعتمده مجلس الوزراء بما يخص موظفي العقود بالمجحف.

وعلى صعيد مواز خرج موظفو مديرية بلدية كركوك بتظاهرة طالبوا فيها ايضا بصرف رواتبهم المتوقفة منذ اربعة اشهر.

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