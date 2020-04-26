خلف: الحكومة جادة بتنفيذ قرارات مجلس النواب الخاصة بانسحاب القوات الأميركية

2020/04/26 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الاحد، أن الحكومة جادة بتنفيذ قرارات مجلس النواب الخاصة بانسحاب القوات الأميركية بشكل كامل من البلاد باتفاق البلدين، مبينا أن العراق سيفاوض الولايات المتحدة في حزيران على سحب قواتها بالكامل.وقال خلف، إن “الرسالة التي سلمها السفير الأميركي لدى بغداد لرئيس الوزراء […]

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