نائب لـ”العهد نيوز”: اغلب القوى السياسية تشترط على الكاظمي استيزار بعض الشخصيات

2020/04/26 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب رياض المسعودي، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يتعرض لضغوط سياسية لاستيزار بعض الشخصيات مناصب وزارية معينة “. و قال المسعودي، في تصريح لـ” العهد نيوز” اليوم الاحد إن “اغلب القوى السياسية تشترط على الكاظمي تولي شخصيات لوزارات معينة وهذه طامة كبرى لايمكن تجاوزها”. وأضاف أن “أغلب القوى لازالت تبحث عن المكاسب والمناصب […]

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