انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا والحصيلة تلامس 2,9 مليون

2020/04/26 | 10:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، الاحد، بأن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغت نحو مليونين و898 ألف شخص، بزيارة أكثر من 87,2 ألف خلال يوم السبت.ويعتبر ذلك انخفاضا في معدل الإصابات اليومية، بعد أن تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة خلال اليوم السابق.وأضافت الجامعة، التي تعتبر مرجعا […]

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