مستشار رئيس الوزراء: لا يوجد خطر جدي يهدد صرف الرواتب

2020/04/26 | 10:20 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسين الهنين، الاحد، أنه لا يوجد خطر جدي يهدد صرف رواتب الموظفين، مشيرا إ...

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