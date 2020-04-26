إعادة 335 عراقياً كانوا عالقين في سوريا وماليزيا

2020/04/26 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السلطات العراقية 143عراقيا كانوا عالقين في سوريا وذلك عبر رحلة استثنائية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان سفارة جمهوريّة العراق لدى دمشق وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدنيّ العراقي تُسيِّر رحلة استثنائيّة إلى بغداد على متنها عراقيين كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل.واضاف انه تم […]

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