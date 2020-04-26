بالصور.. متظاهرو العراق يرفضون التشكيلة الحكومية للكاظمي بلافتات وسط التحرير

2020/04/26 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة “العهد نيوز” اليوم الأحد، على صور تظهر رفض متظاهري العراق للكابينة الوزارية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.وبينت الصور وضع علامات الرفض على ما يقارب ٩ وزراء كونهم مجربين اضافة الى رفض اللجنة التفاوضية للكاظمي أيضا وتعليق لافتة برفضهم.وادناه بعض الصور:

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