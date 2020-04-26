عضو بالمالية النيابية: ستطرأ متغيرات على رواتب الرئاسات والدرجات

2020/04/26 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الأحد، حدوث متغيرات بسيطة تشمل رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة، مشيرا إلى أن إيرادات النفط لا تغطي جميع النفقات الوزارية.و قال ذيبان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ العراق يعتمد بصورة كبيرة على ايرادات النفط لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية والاجتماعية ونفقات الوزارات وان مبالغ ايرادات النفط لا […]

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