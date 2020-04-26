نور صبري يعتزل كرة القدم ويتجه للتدريب

2020/04/26 | 10:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الحارس الدولي السابق، نور صبري اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي.وقال صبري في تصريح متلفز تابعته وكالة/ المعلومة/ “قررت اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي ولن اكمل ما تبقى من الموسم مع نادي النجف”.وأوضح بالقول، “تلقيت عرضاً للتدريب من نادي نفط الوسط، أحب هذا النادي كثيراً ولم ارَ منهم سوى الخير […]

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