2020/04/26 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت ماريا فورونتسوفا، عالمة الأحياء، أن البشرية أصبحت نوعا منتشرا في كل مكان، ومع ذلك تحتفظ بعلاقات وطيدة فيما بينها، لذلك أصبح الإنسان “مضيفا” مثاليا للفيروسات.وقالت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “يمكن تفسير غياب الأوبئة سابقا، بأن البشرية كانت محظوظة أولا، وثانيا لم تكن قد بلغت الكتلة الحرجة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالمة احياء : الإنسان “مضيف” مثالي للفيروسات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالمة احياء : الإنسان “مضيف” مثالي للفيروسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).