فيسبوك يحاكي خدمة Zoom لمكالمات الفيديو ويطلق Messenger Rooms

2020/04/26 | 10:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة (CNN Business) — يتمتع فيسبوك بتاريخ طويل من توسيع ميزاته لمحاكاة المنافسين الرئيسيين..والآن تقترب من منصة “Zoom”.وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، الجمعة، أن عملاق التكنولوجيا يقوم بإنشاء خاصية فيديو جديدة لتطبيق ماسينجر الخاص به، تسمى Messenger Rooms.وقال زوكربيرغ، في إعلان مصور، إن الخدمة […]

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