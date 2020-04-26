وفيات كورونا حول العالم تتخطى الـ 200 الف والصحة العالمية تتحفظ

2020/04/26 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد عتبة 200 ألف، فيما أبدت منظمة الصحة العالمية تحفظات حيال فكرة إصدار “جوازات مرور مناعية” عرضتها بعض الدول لمواكبة رفع اجراءات العزل.وخلّفت جائحة كوفيد-19 ما لا يقلّ عن 200,736 وفاة في كلّ أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في كانون الأوّل/ديسمبر في الصين.ولا يزال نصف سكان العالم في […]

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