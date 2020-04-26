الصين: مطار لطائرات ركاب بلا طيار

2020/04/26 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت شركة “إي هانغ” الصينية الرائدة عالميا في مجال منصات تكنولوجيا المركبات الجوية، عن عزمها على بناء أول منفذ إلكتروني لخدمات الطائرات من دون طيار في العالم.وقالت الشركة، إنها “ستتعاون مع شريك محلي في مدينة هيتشو في مقاطعة قوانغشو الصينية لبناء الميناء الإلكتروني، مما سيسرع تأدية خدمات الشركة في صناعة […]

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