2020/04/26 | 10:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “العرب”، الاحد، عن تقديم الولايات المتحدة طلبا الى القوى السياسية الكردية والسنية لدعم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبينة ان الكتل السياسية انقلبت على الكاظمي لابقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي .ونقلت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصادر سياسية مطلعة قولها، ان “الولايات المتحدة شجعت القوى السياسية السنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: أميركا طالبت القوى السنية والكردية بدعم الكاظمي بوصفه شريكا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: أميركا طالبت القوى السنية والكردية بدعم الكاظمي بوصفه شريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).