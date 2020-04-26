روسيا.. تنفيذ 156 ألف اختبار كشفٍ عن فيروس “كورونا”

2020/04/26 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ 156 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، لتتخطى بذلك الحصيلة 2,8 مليون فحص.وأضافت الهيئة أن 173 ألف شخص يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد فحوص كورونا بعد الولايات المتحدة، […]

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