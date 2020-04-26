صحة نينوى: افتتاح مركز تخصصي متقدم لجراحة القلب

2020/04/26 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة نينوى، الاحد، عن افتتاح مركز تخصصي متقدم لجراحة القلب في الجانب الايمن من مدينة الموصل.وقال مدير صحة نينوى فلاح الطائي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الملاكات الهندسية في دائرة الصحة وبالتعاون مع بلدية نينوى تمكنت من افتتاح مركز متخصص لجراحة القلب لخدمة سكان مدينة الموصل بعد مطالبات عديدة […]

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