ميسي يبعث رسالة عاطفية لمدرب برشلونة الراحل

2020/04/26 | 10:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بعث لاعب برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسالة عاطفية لمدرب البارسا الراحل تيتو فيلانوفا.ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، “تذكر قائد “البلوغرانا” ليونيل ميسي شخصية مدرب برشلونة السابق تيتو فيلانوفا، بعد مرور ست سنوات على وفاته”.ونشر ميسي صورة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، في ذكرى أحد أهم الفنيين في حياته المهنية، مكتوب عليها: […]

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