كلمن يطالب بالعمل گالوا شيوعي بالعجل - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/04/26 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ( كلمن يطالب بالعمل گالوا شيوعي بالعجل ))عانى ويعاني العراق من البطالة بأشكالها المختلفة والتي تعتبر من أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومن اهم التحديات التي تواجه العراق , واصبحت البطالة في العراق ظاهرة واسعة شملت معظم شرائح المجتمع وخصوصا اصحاب الشهادات العليا وخريجو الكليات والمعاهد وغيرهم.



ومما لا شك فيه أن تفشي البطالة في المجتمع تترتب عليه آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية تتركها على ......





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