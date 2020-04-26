العقوبات على سوريه وغيرها من البلدان غير عادلة ومحكوم عليه بالفشل - تيسير خالد

2020/04/26 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيسير_خالد كان " المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن " ، الذي يرأسه السيد معن بشور ، قد قرر الدعوة إلى ( ملتقى عربي دولي "افتراضي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفع الحصار عن سورية وكل الشعوب التي تتعرض لعقوبات أمريكية ودولية) في موعد 24 نيسان/ابريل 2020 ، يتضمن مداخلات تضامنية ترسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إدارة المركز في بيروت ، وذلك بعد التشاور مع المؤتمرات العربية الثلاث (المؤتمر القومي العرب ......





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