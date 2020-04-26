النضال على المستوى الايديولوجي - سمية العثماني

2020/04/26 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمية_العثماني إنّ الماركسية-اللينينية هذه النّظريّة الثورية التي يجب أن تدخل وعيّ العمال لأنّها تحمل بين طيّاتها طريق الخلاص من نير الاستغلال الطّبقي, وطريق بلوغ المجتمع الشّيوعي, تتعرّض بشكل يومي إلى حملات تشويه شرسة تخوضها البورجوازيّة بلا هوادة وباستعمالها لشتّى الوسائل.



لذا فإنّ النّضال على المستوى الأيديولوجي هو نضال يوميّ, ومهمّة الشيوعيين والشّيوعيات في فضح أكاذيب البورجوازيّة مهمّة لا تقبل التماطل أو ال ......





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