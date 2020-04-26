بالوثائق.. مجلس الوزراء يوجه المالية بإيقاف صرف رواتب موظفي كردستان

2020/04/26 | 10:40 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيوجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، أمس السبت، وزارة المالية بالتوقف عن صرف رواتب الموظفين في اقليم كردستان. وبحسب الوثائق فان، امانة مجلس الوزراء وجهت وزارة المالية بالتوقف عن صرف رواتب موظفي الاقليم، بناء على عدم ايفاء الاقليم بتزويد العراق بايرادات تصدير النفط.ووفقا للوثائق التي حصلت «المستقبل العراقي» على نسخة منها، فأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بوجوب قيام الوزرات بتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 وقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (2) لسنة 2019 منها تنزيل المبالغ المترتبة على عدم تمويل الوزرات أو الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي إضافة إلى تأكيد شركة سومو أنها لم تسلم الكمية المتفق عليها وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية والتي أكدت سومو إعلام وزارة المالية شهرياً بموقف عدم تسليم الإقليم لكميات النفط.

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