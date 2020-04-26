تشكيل فصيل عراقي جديد يرتبط بالحرس الثوري الايراني

2020/04/26 | 10:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفت مصادر مطلعة، الأحد، تفاصيل عن تشكيل فصيل عراقي مسلح مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، فيما أكدت ان الكيان الجديد يفرض على أعضائه الانفصال عن الجھات التي كانوا ينتمون اليھا.وبحسب تقرير لموقع أميركي ،فقد أفادت المصادر بتأسيس كيان مسلح عراقي مرتبط مباشرة بالحرس الثوري الإيراني، مضيفة ان "الكيان الجديد ويسمى الجيش الإسلامي للمقاومة (جسم) كان القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، قد اقترحه في كانون الأول الماضي، ثم تم إعلان تأسيسه في ذكرى مرور 100 يوم على مقتله".وأوضحت المصادر ان "الكيان الجديد يرتبط تنظيميا وإداريا وماليا بالحرس الثوري الإيراني ويفرض على كل أفراده الانفصال من كياناتھم الحزبية والسياسية والمسلحة وحتى الوظائف الحكومية العراقية ".وأشارت إلى ان "الكيان الجديد يرأسه لواء في الحرس الثوري من أصل عربي أحوازي وقد حصل على الجنسية العراقية عام 2007 ،"فيما بينت ان (جسم) يمنع أي فصيل عراقي من استخدام وصف "المقاومة الإسلامية" أو أن يتحدث عن قربه من الحرس الثوري.ووفقا للمصادر فان الكيان الجديد يتألف من مقاتلين تم توزيعھم كالتالي: 500 من منظمة بدر و500 من "كتائب حزب الله" و500 من "عصائب أھل الحق" و250 من "حركة النجباء"، و250 من "كتائب سيد الشھداء" ومثلھم من " جند الإمام".

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