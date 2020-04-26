نجم وسط برشلونة تحت مجهر مورينيو

2020/04/26 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي توتنهام أحدث المنضمين لصراع التعاقد مع لاعب وسط برشلونة، إيفان راكيتيتش، في الميركاتو الصيفي المقبل.وذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية، أن “جوزيه مورينيو طلب ضم راكيتيتش لتعزيز قوة فريقه الموسم المقبل، مدركاً أن اللاعب الكرواتي قد يغادر البارسا في الميركاتو الصيفي”.وانضم توتنهام لأندية إشبيلية وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس ونابولي […]

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