الحكومة البريطانية تعلن عودة رئيسها وزرائها للعمل يوم غد

2020/04/26 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيعود لعمله يوم الاثنين المقبل.وكان جونسون يتعافى من إصابته بكورونا في منزله الريفي، بعدما أمضى ثلاثة أيام، في وحدة للرعاية الفائقة مطلع أبريل/نيسان الجاري.تأتي عودة جونسون في وقت حرج، حيث تشهد البلاد إغلاقا منذ أكثر من شهر، كما يعتمد […]

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