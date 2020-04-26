2020/04/26 | 10:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون , الاحد , ان اختيار شخصيات من الناشطين والمشاركين في التظاهرات في كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير صحيحة وستؤسس لقاعدة جديدة مستقبلا, مشيرة الى منصب وزارتي الداخلية والدفاع لم يعد من اختيار الكاظمي وحدة.وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف: تسمية وزراء من المتظاهرين سيؤسس لقاعدة غير صحيحة مستقبلا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف: تسمية وزراء من المتظاهرين سيؤسس لقاعدة غير صحيحة مستقبلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).