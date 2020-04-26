2020/04/26 | 10:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادة 143 عراقيا برحلة استثنائية من سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 10:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة 143 عراقيا برحلة استثنائية من سوريا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة 143 عراقيا برحلة استثنائية من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).