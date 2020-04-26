خفر السواحل الإيراني يوقف سفينة تحمل وقودا مهربا في الخليج

2020/04/26 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكنت قوات خفر السواحل الايرانية بمحافظة هرمزكان (جنوب) من توقيف سفينة تحمل اكثر من 200 الف لتر من الوقود المهرب (المازوت) في المياه الاقليمية بالخليج.وقال نائب قائد خفر السواحل بمحافظة هرمزكان، عبدالله لشكري: تم إبلاغ خفر السواحل في قاعدة ميناب البحرية بأن المهربين ينوون تحميل كمية من الوقود في سفينة (لينش) من ساحل […]

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