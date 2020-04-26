2020/04/26 | 10:46 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزارعون يغلقون منفذ استلام الشعير في المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 10:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزارعون يغلقون منفذ استلام الشعير في المثنى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزارعون يغلقون منفذ استلام الشعير في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).