اللواء خلف: العلاقة الأمنية بين العراق وأمريكا ستستمر بإطار التدريب حتى لو نُفذ قرار الانسحاب

2020/04/26 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، السبت (26 نيسان 2020)...





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