حكومة الكاظمي ستمرر بالبرلمان مع تغيير بعض المرشحين

2020/04/26 | 10:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح نواب عراقيون من كتل مختلفة، تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قبل انتهاء المدة الدستورية، لافتين الى ان هناك بعض مرشحي الكابينة لن يم...

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