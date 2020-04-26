واسط توجه بايقاف كافة الأعمال التي تشوه المظهر الحضاري لسدة الكوت التأريخية

2020/04/26 | 10:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم الأحد، بإيقاف كافة الأعمال التي تشوه المظهر الحضاري لسدة الكوت التأريخية.وقال المحافظ محمد جميل المياحي في بيان تلقته وكالة صدى إن “وضع الكتل الخرسانية المسلحة على السدة يتسبب بالاضرار ببنيتها ويزيد الأحمال عليها، إضافة إلى أنه مظهر غير حضاري”.واضاف البيان، ان “المياحي أجرى اتصالا مع وزير

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