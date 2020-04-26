صراع بين برشلونة والسيتي على مدافع نادي بنفيكا

2020/04/26 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، وجود صراع مرتقب بين برشلونة ومانشستر سيتي على روبن دياز، مدافع بنفيكا، في الميركاتو الصيفي المقبل. ويسعى الناديان لتدعيم خط الدفاع، بعدما تعرضا لهزات قوية هذا الموسم؛ بسبب وجود نقص عددي في الخط الخلفي.وبحسب صحيفة “موندو ديبولاتيفو”، الإسبانية، فإن برشلونة ومانشستر سيتي، يخططان لتقديم عرض لبنفيكا في الميركاتو […]

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